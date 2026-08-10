Eclipse solar total del 12 de agosto: ¿dónde y desde qué hora podrá verse?

El próximo 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total que podrá observarse de forma completa en el norte de España, Islandia, Groenlandia y otras zonas del Ártico. En diferentes regiones de Europa, el norte de Norteamérica y el noroeste de África, el fenómeno será visible de manera parcial.

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El eclipse comenzará alrededor de las 5:34 p. m. y finalizará cerca de las 9:58 p. m., según los horarios peninsulares europeos. El punto máximo del fenómeno está previsto aproximadamente para las 7:46 p. m.

La totalidad podrá apreciarse en la mitad norte de España, el extremo oeste de Islandia, Groenlandia y el norte de Rusia, mientras que otras zonas podrán observar únicamente una parte del Sol cubierta por la Luna.

La NASA transmitirá el fenómeno en directo, permitiendo seguir el eclipse desde lugares donde no será visible.

Recomendaciones para observarlo

Para observar el eclipse de manera segura se deben utilizar gafas especiales para eclipses que cumplan con la norma ISO 12312-2 o recurrir a métodos de proyección indirecta.

No se recomienda utilizar gafas de sol comunes, radiografías, cristales ahumados ni otros materiales caseros, ya que pueden provocar daños en la vista.

Asimismo, quienes utilicen cámaras, telescopios o binoculares deben contar con filtros solares certificados instalados correctamente en la parte frontal del equipo.