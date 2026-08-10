Reforma al RORI: Roberto Zúñiga plantea más transparencia y menos privilegios

El diputado Roberto Zúñiga expresó su postura sobre la reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, la cual calificó como una decisión política orientada a fortalecer la institución.
- Durante años, los partidos tradicionales han construido mecanismos para proteger un sistema de privilegios que les garantiza poder político y beneficios económicos.
- Mientras ese sistema no cambie, continuaremos viendo opacidad, arbitrariedad, clientelismo y recursos públicos utilizados para intereses particulares.
- Por eso debemos romper con prácticas como: que los diputados se alejan de las comunidades, mientras se benefician de privilegios pagados con el dinero de todos los panameños.
- Cambiar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional no es un asunto administrativo, tampoco realizar cambios cosméticos. Es una decisión política para fortalecer la institución.
- El objetivo que buscábamos con esta reforma fue muy claro desde el inicio: más transparencia, rendición de cuentas, menos privilegios, y que el diputado que no asista a su curul, no cobra.
- Estos cambios implican revisar las planillas; eliminar la exoneración de vehículos, franquicia telefónica, entre otros privilegios innecesarios.
- Si queremos una Asamblea moderna y diferente, hay que cambiar las reglas que han permitido que funcione de la misma manera durante décadas.
- Hoy tenemos el desafío con esta reforma, y no podemos defraudar a los panameños; no permitamos que se perpetúen las viejas prácticas del pasado, que tanto daño le han hecho a este órgano del Estado, y enfoquémonos en modernizar esta institución que tanto lo necesita.