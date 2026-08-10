Panamá Entretenimiento -  10 de agosto de 2026 - 10:51

Samy y Sandra Sandoval viven sismo en Medellín mientras se preparaban para regresar a Panamá

Samy y Sandra Sandoval se encontraban en un hotel de Medellín mientras ocurrió el sismo de 7.4 este lunes en Colombia,

Samy y Sandra Sandoval.

Samy y Sandra Sandoval.

@sandrasandovals
Ana Canto
Por Ana Canto

Los cantantes de música típica panameña Samy y Sandra Sandoval se encuentran en Medellín, Colombia, donde se presentaron en dos eventos durante el fin de semana en localidades cercanas al epicentro del sismo registrado la mañana de este lunes.

Los artistas indicaron que se hospedaban en los pisos 13 y 14 de un hotel de la ciudad cuando ocurrió el temblor, momento en el que se preparaban para regresar a Panamá.

Según relató Sandra, ella se encontraba con su hijo, Luis Esteban; mientras que Samy estaba solo en su habitación y su esposa asistía a misa.

Tras el movimiento telúrico, que tuvo una duración prolongada, los intérpretes descendieron por las escaleras hacia el lobby del hotel, donde permanecen a la espera de recibir autorización para retornar a sus habitaciones y, posteriormente, al país.

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