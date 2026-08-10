Real Madrid envía mensaje de solidaridad a Colombia tras fuerte terremoto

El Real Madrid C. F. , su presidente y su Junta Directiva expresaron sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y su solidaridad con el pueblo de Colombia tras el fuerte terremoto registrado en las últimas horas.

El club español también manifestó sus deseos de una pronta recuperación para las personas que resultaron heridas por el movimiento telúrico.

Real Madrid expresa sus condolencias a Colombia

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2026

“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, señaló el club en un comunicado. “Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, señaló el club en un comunicado.

El mensaje se suma a las muestras de solidaridad expresadas desde distintos sectores tras el fuerte sismo que afectó varias regiones de Colombia.