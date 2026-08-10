Panamá Deportes -  10 de agosto de 2026 - 13:42

Real Madrid envía mensaje de solidaridad a Colombia tras fuerte terremoto

El Real Madrid expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del terremoto en Colombia y solidaridad con los heridos.

Real Madrid expresa sus condolencias a Colombia

Real Madrid expresa sus condolencias a Colombia

EFE/ Juanjo Martín

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva expresaron sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y su solidaridad con el pueblo de Colombia tras el fuerte terremoto registrado en las últimas horas.

El club español también manifestó sus deseos de una pronta recuperación para las personas que resultaron heridas por el movimiento telúrico.

Real Madrid expresa sus condolencias a Colombia

“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, señaló el club en un comunicado. “Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, señaló el club en un comunicado.

El mensaje se suma a las muestras de solidaridad expresadas desde distintos sectores tras el fuerte sismo que afectó varias regiones de Colombia.

En esta nota:
Seguir leyendo

Muere Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años en Argentina

Alyiah Lide De León conquista dos medallas de oro para Panamá en Santo Domingo 2026

Vinícius Jr. seguirá en el Real Madrid hasta 2032: el club anuncia la renovación de su contrato

Recomendadas

Más Noticias