Publio De Gracia: abogada cuestiona su aprehensión y habla de audiencia

La abogada Gladys Quintero, defensora del exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia , cuestionó la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de ordenar un allanamiento y la aprehensión de su cliente, quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales .

De Gracia fue aprehendido este lunes y permanece en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) , mientras se espera que este martes se realice la audiencia de garantías.

Tema de interés: CSS ampliará telecirugías robóticas: Chiriquí será la primera provincia

Abogada de Publio De Gracia "No hubo necesidad de esto"

Quintero aseguró que el exdirector de la DGI siempre ha mostrado disposición para colaborar con las autoridades y atender los llamados de la Fiscalía.

La abogada Gladys Quintero, defensora del exdirector General de Ingresos, Publio De Gracia, dijo desconocer por qué la Fiscalía Anticorrupción procedió con "allanamiento y una aprehensión descabellada cuando Publio siempre ha estado anuente a la fiscalía, a asistir a los… pic.twitter.com/M7uNWc0lfU — Telemetro Reporta (@TReporta) August 11, 2026

“No hubo necesidad de esto”, manifestó la abogada, quien cuestionó el allanamiento y calificó la aprehensión como “descabellada”. “No hubo necesidad de esto”, manifestó la abogada, quien cuestionó el allanamiento y calificó la aprehensión como “descabellada”.

Según Quintero, De Gracia ha comparecido ante las autoridades y se presentó junto con ella para formalizar el poder que acredita su representación legal.

La defensora también indicó que cuentan con los arraigos correspondientes y sostuvo que su cliente no ha salido del país.

Abogada asegura que no encontró irregularidades en sus cuentas

Quintero afirmó que, durante la revisión de la información financiera de su representado, la defensa no ha identificado ingresos que consideren ilegales.

“Durante todo el tiempo que tenemos de representarlo, no hemos encontrado en la revisión general que hemos hecho de sus cuentas ninguna ilegalidad en sus ingresos. Todo está debidamente sustentado”, expresó. “Durante todo el tiempo que tenemos de representarlo, no hemos encontrado en la revisión general que hemos hecho de sus cuentas ninguna ilegalidad en sus ingresos. Todo está debidamente sustentado”, expresó.

La abogada señaló que De Gracia tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos durante el proceso y demostrar su inocencia.

Publio De Gracia enfrentará audiencia de garantías

De acuerdo con la defensa, la audiencia de garantías está prevista para este martes, donde se conocerán los elementos presentados por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa. Será en esta etapa judicial donde se determinarán las medidas que correspondan dentro del proceso.

La investigación contra De Gracia se desarrolla mientras continúan otras diligencias relacionadas con presuntas irregularidades en la Dirección General de Ingresos durante el periodo en que estuvo al frente de la institución.

En mayo de 2026, el exdirector de la DGI también había cuestionado medidas cautelares patrimoniales dictadas en su contra y negó haber obtenido beneficios ilegales.

De Gracia dirigió la Dirección General de Ingresos entre 2019 y 2024. La defensa sostiene que el exfuncionario ha estado dispuesto a colaborar con las autoridades y que sus ingresos están debidamente sustentados.