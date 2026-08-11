Publio De Gracia: abogada cuestiona su aprehensión y habla de audiencia

La abogada Gladys Quintero, defensora del exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia, cuestionó la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de ordenar un allanamiento y la aprehensión de su cliente, quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
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Abogada de Publio De Gracia "No hubo necesidad de esto"
Quintero aseguró que el exdirector de la DGI siempre ha mostrado disposición para colaborar con las autoridades y atender los llamados de la Fiscalía.
Según Quintero, De Gracia ha comparecido ante las autoridades y se presentó junto con ella para formalizar el poder que acredita su representación legal.
La defensora también indicó que cuentan con los arraigos correspondientes y sostuvo que su cliente no ha salido del país.
Abogada asegura que no encontró irregularidades en sus cuentas
Quintero afirmó que, durante la revisión de la información financiera de su representado, la defensa no ha identificado ingresos que consideren ilegales.
La abogada señaló que De Gracia tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos durante el proceso y demostrar su inocencia.
Publio De Gracia enfrentará audiencia de garantías
De acuerdo con la defensa, la audiencia de garantías está prevista para este martes, donde se conocerán los elementos presentados por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa. Será en esta etapa judicial donde se determinarán las medidas que correspondan dentro del proceso.
La investigación contra De Gracia se desarrolla mientras continúan otras diligencias relacionadas con presuntas irregularidades en la Dirección General de Ingresos durante el periodo en que estuvo al frente de la institución.
En mayo de 2026, el exdirector de la DGI también había cuestionado medidas cautelares patrimoniales dictadas en su contra y negó haber obtenido beneficios ilegales.
De Gracia dirigió la Dirección General de Ingresos entre 2019 y 2024. La defensa sostiene que el exfuncionario ha estado dispuesto a colaborar con las autoridades y que sus ingresos están debidamente sustentados.