¡Atención! SINAPROC alerta por mareas de hasta 17 pies en el Pacífico panameño

SINAPROC alerta por mareas de hasta 17 pies en el Pacífico panameño

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención debido al registro de mareas máximas en el Pacífico panameño, con alturas que podrían alcanzar hasta 17.0 pies. El aviso se mantendrá vigente hasta el lunes 17 de agosto de 2026, de acuerdo con la información proporcionada por la entidad.

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Las autoridades recomiendan a la población, especialmente a quienes se encuentran en zonas costeras, mantenerse atentos a los comunicados oficiales y adoptar las medidas de prevención correspondientes mientras se mantengan las condiciones de mareas máximas.

SINAPROC: Mareas alcanzarán hasta 17 pies

De acuerdo con el análisis científico citado por SINAPROC, las mareas en el litoral Pacífico panameño podrían alcanzar una altura máxima de 17.0 pies, equivalente a aproximadamente 5.18 metros.

El @Sinaproc_Panama emite un aviso de prevención por mareas máximas en el Pacífico panameño válido hasta el lunes 17 de agosto. De acuerdo con el análisis científico, las mareas alcanzarán alturas de hasta 17.0 pies. pic.twitter.com/o2MzRfd7TE — Telemetro Reporta (@TReporta) August 11, 2026

Estas condiciones pueden representar un riesgo mayor para áreas costeras vulnerables, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante los periodos de mayor altura de la marea.

SINAPROC mantiene vigilancia y monitoreo de las condiciones desde el Centro de Operaciones de Emergencias y coordina con las autoridades correspondientes.

Recomendaciones ante las mareas máximas

Ante este aviso preventivo, se recomienda: