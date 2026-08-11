Panamá Oeste Nacionales -  11 de agosto de 2026 - 08:26

Canal de Panamá suspende temporalmente producción de agua potable en Mendoza por incidente eléctrico

El Canal de Panamá informó que la producción de agua potable en la planta de Mendoza fue suspendida temporalmente debido a un incidente eléctrico.

Canal de Panamá suspende producción de agua potable

Canal de Panamá suspende producción de agua potable

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Canal de Panamá informó que la producción de agua potable en la planta de Mendoza se encuentra temporalmente suspendida debido a un incidente eléctrico. La entidad indicó que la interrupción de la producción se mantiene aproximadamente desde las 5:30 a.m. de este martes 11 de agosto.

Hasta el momento, el Canal de Panamá no ha informado cuánto tiempo podría durar la suspensión ni si esta situación provocará afectaciones al suministro de agua potable en las comunidades abastecidas por la planta.

Canal de Panamá suspende producción de agua en planta de Mendoza

Las autoridades mantienen las acciones correspondientes para atender el incidente y restablecer la producción de agua potable.

El Canal de Panamá informará cualquier actualización relacionada con el funcionamiento de la planta de Mendoza y las posibles afectaciones que puedan derivarse de esta situación.

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