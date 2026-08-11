Pandeportes responde a auditoría de la Contraloría y revela qué información entregará

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) informó que facilitará la documentación técnica, financiera y administrativa que sea requerida por la Contraloría General de la República, tras el anuncio de una auditoría a contratos relacionados con la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva.

A través de un comunicado, Pandeportes señaló que respeta las funciones constitucionales y legales de la Contraloría como entidad fiscalizadora del Estado.

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La institución aseguró que, desde el inicio de la actual administración, ha mantenido una política de colaboración con los organismos de control y ha atendido los procesos de fiscalización y requerimientos de información que le han sido formulados.

Pandeportes pondrá expedientes a disposición de los auditores

.@Pandeportes se pronuncia sobre la auditoría anunciada por la @ContraloriaPma a contratos para la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva, e indica que facilitará la documentación técnica y financiera requerida. pic.twitter.com/2shBDEPtyX — Telemetro Reporta (@TReporta) August 11, 2026

Ante la auditoría anunciada, Pandeportes indicó que brindará las facilidades necesarias para que los equipos de la Contraloría puedan desarrollar su trabajo.

La institución pondrá a disposición de los auditores los expedientes administrativos, documentación técnica y financiera, así como cualquier otra información que sea requerida durante el proceso.

Pandeportes afirmó que esta disposición responde a su política de transparencia y apertura frente a los organismos de control del Estado.

¿Qué pasará con los proyectos deportivos?

Pandeportes manifestó que continuará desarrollando los proyectos deportivos que le han sido encomendados.

Según la institución, estas iniciativas avanzan de acuerdo con las diferentes etapas establecidas en la normativa de contratación pública y bajo los mecanismos de control contemplados en el ordenamiento jurídico.

La auditoría anunciada por la Contraloría permitirá revisar la documentación y los procesos relacionados con los contratos objeto de fiscalización.

Hasta el momento, Pandeportes no informó de la existencia de hallazgos derivados de esta auditoría, por lo que el proceso debe entenderse como una acción de fiscalización y no como una confirmación de irregularidades.