Prima de antigüedad: Alcaldía de Panamá explica quiénes pueden solicitarla y cuánto demora el pago

Requisitos y plazo de pago en la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá informó a sus exservidores los requisitos, etapas y tiempo estimado para gestionar el pago de la prima de antigüedad, un trámite que, según la institución, avanza de acuerdo con una programación establecida. La Dirección de Recursos Humanos explicó que los exfuncionarios interesados en solicitar el pago deben presentar la documentación requerida para iniciar el proceso.

Requisitos y plazo de pago en la Alcaldía de Panamá

Para iniciar el trámite, el exservidor deberá presentar:

Nota o carta formal de solicitud , dirigida a la directora de Recursos Humanos, en la que indique nombre completo, número de cédula y la solicitud del pago de la prima de antigüedad.

, dirigida a la directora de Recursos Humanos, en la que indique nombre completo, número de cédula y la solicitud del pago de la prima de antigüedad. Copia vigente y legible de la cédula de identidad personal.

Datos de contacto actualizados , incluyendo número de teléfono y correo electrónico. El número de WhatsApp puede proporcionarse de manera opcional para recibir notificaciones relacionadas con el trámite.

, incluyendo número de teléfono y correo electrónico. El número de WhatsApp puede proporcionarse de manera opcional para recibir notificaciones relacionadas con el trámite. Sustento de continuidad laboral, cuando corresponda, mediante el documento que acredite la continuidad de la relación laboral.

¿Cuánto demora el trámite de la prima de antigüedad?

La Alcaldía de Panamá indicó que el tiempo total estimado para completar el proceso es de hasta seis meses. La institución aclaró que este periodo puede variar principalmente dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, la validación del expediente y las gestiones que deban realizarse ante otras entidades.

El proceso contempla varias etapas:

Recepción y registro de la solicitud.

Análisis y verificación de los requisitos.

Cálculo y formalización del monto correspondiente.

Validación presupuestaria e interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República .

y la . Ejecución del pago.

Cierre del expediente.

La Dirección de Recursos Humanos mantiene seguimiento del estado de cada trámite, tanto en las gestiones internas como en aquellas que requieren coordinación interinstitucional.

Prima de antigüedad: ¿Dónde se debe realizar el trámite?

La Alcaldía aclaró que el proceso es personal y que los exservidores no deben inscribirse en listados ni acudir a lugares distintos de la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía de Panamá para gestionar el pago. Para consultas relacionadas con el trámite, la institución habilitó el correo [email protected] y el número 506-9692, extensión 3837.

Una vez que el pago se encuentre habilitado, la Dirección de Recursos Humanos se comunicará con el beneficiario mediante los datos de contacto proporcionados durante el proceso.

La Alcaldía de Panamá reiteró que continuará informando a los exservidores sobre el avance de sus solicitudes y procesando los expedientes conforme a los procedimientos administrativos y a la disponibilidad presupuestaria.