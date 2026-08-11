Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2026 - 11:21

Estudiantes de UDELAS son becados por SENACYT

La rectora de UDELAS, Dra. Nicolasa Terreros Barrios, destacó la importancia de impulsar oportunidades que premien la excelencia académica.

Estudiantes de UDELAS son becados. 

Estudiantes de UDELAS son becados. 

UDELAS
Ana Canto
Por Ana Canto

Estudiantes de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) fueron becados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en reconocimiento a su excelencia académica, destacado desempeño universitario y compromiso con su formación profesional. Los beneficiarios cursan la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Facultad de Biociencias y Salud Pública, una carrera con gran proyección en los ámbitos de la salud, la ciencia y la tecnología, que forma profesionales capaces de impulsar la innovación y contribuir al desarrollo del país.

Este reconocimiento resalta la formación de jóvenes profesionales que, desde las aulas de UDELAS, se preparan para aportar al desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país, fortaleciendo áreas estratégicas vinculadas a la salud y la calidad de vida de la población.

Durante el acto, la rectora de UDELAS, Dra. Nicolasa Terreros Barrios, destacó la importancia de impulsar oportunidades que premien la excelencia académica y motiven a los estudiantes a continuar desarrollando su potencial profesional.

"Hoy reconocemos el esfuerzo, la disciplina y la pasión por aprender de nuestros estudiantes. Estos logros reflejan que cuando brindamos oportunidades y acompañamiento académico, nuestros jóvenes pueden alcanzar grandes metas y convertirse en profesionales capaces de transformar la sociedad desde la ciencia y la innovación", expresó la rectora.

Con este acto, UDELAS reafirma su compromiso de promover la excelencia académica, impulsar la investigación y acompañar a sus estudiantes en la construcción de un futuro profesional al servicio de Panamá.

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