Estudiantes de UDELAS son becados por SENACYT

Estudiantes de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) fueron becados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en reconocimiento a su excelencia académica, destacado desempeño universitario y compromiso con su formación profesional. Los beneficiarios cursan la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Facultad de Biociencias y Salud Pública, una carrera con gran proyección en los ámbitos de la salud, la ciencia y la tecnología, que forma profesionales capaces de impulsar la innovación y contribuir al desarrollo del país.

Este reconocimiento resalta la formación de jóvenes profesionales que, desde las aulas de UDELAS, se preparan para aportar al desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país, fortaleciendo áreas estratégicas vinculadas a la salud y la calidad de vida de la población.

Durante el acto, la rectora de UDELAS, Dra. Nicolasa Terreros Barrios, destacó la importancia de impulsar oportunidades que premien la excelencia académica y motiven a los estudiantes a continuar desarrollando su potencial profesional.

"Hoy reconocemos el esfuerzo, la disciplina y la pasión por aprender de nuestros estudiantes. Estos logros reflejan que cuando brindamos oportunidades y acompañamiento académico, nuestros jóvenes pueden alcanzar grandes metas y convertirse en profesionales capaces de transformar la sociedad desde la ciencia y la innovación", expresó la rectora.

Con este acto, UDELAS reafirma su compromiso de promover la excelencia académica, impulsar la investigación y acompañar a sus estudiantes en la construcción de un futuro profesional al servicio de Panamá.