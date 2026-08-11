Pete Hegseth llega a Panamá: se reunirá con Mulino y observará ejercicios militares

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth , viajará este martes a Panamá como parte de una agenda que incluye una reunión con el presidente José Raúl Mulino, un discurso en el Foro de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C) y encuentros con autoridades de la región.

De acuerdo con la información oficial, durante su visita Hegseth también sostendrá una reunión bilateral con altos funcionarios de Colombia. La agenda del secretario estadounidense incluye además actividades relacionadas con entrenamiento y cooperación militar.

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¿Qué hará Pete Hegseth durante su visita a Panamá?

Durante su estadía en Panamá, Hegseth tiene previsto:

Pronunciar un discurso en el Foro de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C) .

Reunirse con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino .

Mantener una reunión bilateral con altos funcionarios de Colombia .

Reunirse con militares estadounidenses que participan en el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva .

Observar ejercicios de entrenamiento relacionados con el sistema PANAMAX.

La visita reúne en Panamá actividades diplomáticas, de seguridad y entrenamiento militar con participación de Estados Unidos y representantes de países de la región.

¿Dónde se podrá ver el discurso de Hegseth?

Las declaraciones de Pete Hegseth durante el Foro A3C serán transmitidas en directo a través del sitio oficial del Departamento de Guerra de Estados Unidos y sus canales en redes sociales.

El discurso también será publicado posteriormente en el sitio oficial de la institución. Ver las transmisiones y eventos del Departamento de Guerra de EE. UU.