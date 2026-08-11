SENNIAF fortalece procesos de adopción: 51 niños están en estado de adoptabilidad

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informó que continúa fortaleciendo los procesos de adopción en Panamá, con el objetivo de garantizar a niños, niñas y adolescentes el derecho a crecer en un entorno familiar seguro, estable y permanente.
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Asimismo, SENNIAF detalló que 36 familias han sido declaradas idóneas para adoptar, luego de completar las etapas de evaluación, capacitación y preparación requeridas por la normativa nacional.
Del total de familias declaradas idóneas, 31 son nacionales y cinco son internacionales.
La institución explicó que la adopción constituye una medida de protección definitiva para aquellos niños, niñas y adolescentes que, por distintas circunstancias, no pueden permanecer ni ser reintegrados a su familia de origen.
SENNIAF orienta a quienes desean adoptar
La SENNIAF también brinda orientación a las personas interesadas en iniciar un proceso de adopción. Los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos y superar las diferentes etapas de evaluación establecidas para garantizar que el procedimiento se desarrolle de manera responsable, transparente y conforme a la legislación vigente.
La entidad reiteró su compromiso de fortalecer los mecanismos de protección y promover alternativas familiares para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de adoptabilidad.
El objetivo es que estos menores puedan acceder a una familia y a un entorno que les brinde seguridad, estabilidad y las condiciones necesarias para su desarrollo integral.