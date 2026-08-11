Publio De Gracia enfrentará audiencia de garantías esta tarde por presunto blanqueo de capitales

Para las 2:00 p. m. de este martes 11 de agosto está programada la audiencia de garantías al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) Publio De Gracia, investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

La aprehensión se realizó en el marco de la operación Cuestor, en la que también fue detenida una segunda persona. Ambas son investigadas por una lesión patrimonial al Estado estimada en B/. 724 682.39.

De acuerdo con el Ministerio Público, las diligencias corresponden a una investigación iniciada en mayo de 2026, tras informes de auditoría de la Contraloría General de la República que revelaron un presunto incremento patrimonial no sustentado por parte de los señalados.

El operativo se desarrolló en distintos sectores de la capital, donde las autoridades incautaron tres bienes inmuebles, seis vehículos de alta gama y otros indicios.