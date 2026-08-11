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Decomisan celulares y otros artículos prohibidos en la cárcel de David

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Ministerio Público desarrollaron el operativo Nexus en la cárcel de David, provincia de Chiriquí, como parte de una investigación por el vínculo de algunas estructuras criminales que estarían operando desde el centro penitenciario con hechos de robos, hurto de vehículos y homicidios. Durante las diligencias fueron decomisados siete celulares, 17 chips y sustancias ilícitas.