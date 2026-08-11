Migración frena el ingreso a Panamá de presunto cabecilla de "La Inmaculada" y una mujer requerida en Colombia

El Servicio Nacional de Migración (SNM) impidió el tránsito por Panamá de dos ciudadanos extranjeros que mantenían órdenes vigentes emitidas por autoridades judiciales de Colombia, informó la institución.

Entre los extranjeros se encuentra quien sería el tercer cabecilla del grupo delincuencial “La Inmaculada”, organización señalada por las autoridades colombianas por su presunta vinculación con cobros ilegales, extorsiones y los conocidos préstamos “gota a gota”.

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La segunda persona es una mujer que mantenía una orden de captura en Colombia por su presunta vinculación con el crimen organizado.

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Ambos fueron retornados a Colombia

El Servicio Nacional de Migración, @migracionpanama, impidió el tránsito de dos extranjeros, entre ellos, el tercer cabecilla del grupo delincuencial "LaInmaculada", organización dedicada a realizar cobros ilegales, extorsiones y los conocidos préstamos “gotaagota”.



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De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración, tras verificar la situación de ambos extranjeros, se ordenó su retorno a Colombia, debido a que mantenían órdenes judiciales vigentes en ese país.

La medida fue adoptada como parte de los controles migratorios que realizan las autoridades panameñas para verificar el ingreso y tránsito de personas en el territorio nacional.

El caso de los dos ciudadanos quedó a disposición de las autoridades colombianas correspondientes para los trámites judiciales que procedan.

Migración: ¿Qué es “La Inmaculada”?

Según la información suministrada por Migración, “La Inmaculada” es un grupo delincuencial relacionado con actividades como cobros ilegales, extorsiones y préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

La autoridad migratoria no informó en el comunicado el lugar específico donde fueron interceptados los dos extranjeros ni mayores detalles sobre las órdenes judiciales que pesaban contra ellos.