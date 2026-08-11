Publio De Gracia llega al SPA: hoy será su audiencia de garantías

El exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia , llegó este martes al Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, donde se desarrollará la audiencia de garantías tras su aprehensión registrada el lunes.

De Gracia es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

La audiencia de garantías permitirá a las partes presentar sus argumentos ante el juez de garantías, quien deberá determinar las medidas que correspondan dentro del proceso.

El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) fue aprehendido el lunes como parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Publio De Gracia llega al SPA para audiencia de garantías

Vistas de la llegada de Publio De Gracia, exdirector General de Ingresos, al SPA de Plaza Ágora para audiencia de Garantías.



De Gracia fue aprehendido ayer por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. pic.twitter.com/yBXVVAAsXQ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 11, 2026

Su abogada, Gladys Quintero, había cuestionado la aprehensión y señalado que De Gracia se había mantenido anuente a comparecer ante las autoridades.

La defensa sostiene que durante la revisión realizada hasta el momento no ha encontrado irregularidades en los ingresos de su representado y que estos se encuentran sustentados.

La audiencia de este martes será clave para conocer la posición de la Fiscalía y de la defensa, así como la decisión que adopte el juez de garantías sobre las medidas aplicables al exfuncionario.