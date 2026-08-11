Consorcio Panamá Cuarto Puente informa cierre de vía en Rodman

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informa que, como parte de los trabajos de reubicación eléctrica del proyecto, se realizará un cierre parcial en la carretera Panamericana, a la altura de la estación Puma de Rodman, en dirección hacia La Chorrera. La medida estará vigente del 14 al 15 de septiembre, en un horario de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.