Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2026 - 14:54

Consorcio Panamá Cuarto Puente informa cierre de vía en Rodman

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó que el cierre parcial estará vigente del 14 al 15 de septiembre.

Consorcio Panamá Cuarto Puente.

Consorcio Panamá Cuarto Puente.

Consorcio Panamá Cuarto Puente
Ana Canto
Por Ana Canto

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informa que, como parte de los trabajos de reubicación eléctrica del proyecto, se realizará un cierre parcial en la carretera Panamericana, a la altura de la estación Puma de Rodman, en dirección hacia La Chorrera. La medida estará vigente del 14 al 15 de septiembre, en un horario de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Ante estos trabajos, se brindan las siguientes recomendaciones a los conductores:

  • Transitar con precaución y mantener la distancia reglamentaria.

  • Respetar la señalización instalada en el área.

  • Atender las indicaciones del personal autorizado y de la Policía de Tránsito.

El consorcio agradece la comprensión y colaboración de los usuarios de la vía por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar.

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