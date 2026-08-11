Asamblea Nacional pide más presupuesto: diputado Cohen asegura que requieren $160 millones

El presupuesto asignado a la Asamblea Nacional continúa generando debate. El primer vicepresidente del Órgano Legislativo, Manuel Cohen, defendió la solicitud de mayores recursos y aseguró que los fondos asignados actualmente no serían suficientes para garantizar el funcionamiento de la institución.

De acuerdo con Cohen, del presupuesto general del Estado, que asciende a aproximadamente B/.35,111 millones, se contempla una asignación de B/.97 millones para la Asamblea Nacional.

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Sin embargo, el diputado señaló que la institución requiere alrededor de B/.160 millones para poder operar y cumplir con sus funciones.

El diputado sostuvo que el presupuesto solicitado está diseñado para cubrir tanto el funcionamiento de la Asamblea como las necesidades de inversión. Además, aseguró que el aumento no estaría dirigido a incrementar la planilla.

El diputado afirmó que ya se han realizado recortes en la planilla de la institución y cuestionó las críticas que reciben los diputados tanto cuando se reducen gastos como cuando se solicita un mayor presupuesto.

“Hay que funcionar”, sostuvo Manuel Cohen al defender la necesidad de contar con los recursos suficientes para mantener las operaciones del Órgano Legislativo.

Presupuesto de la Asamblea Nacional debe responder a las necesidades del país

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional también manifestó que el presupuesto debería ser mayor no solamente para este órgano del Estado, sino para el presupuesto general del país, debido a las diferentes necesidades que enfrenta Panamá y la necesidad de brindar respuestas a la población.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño señaló que cualquier solicitud de incremento presupuestario debe estar debidamente sustentada y justificar de manera clara para qué se requieren los recursos adicionales.

Cedeño indicó que las instituciones deben explicar y evidenciar las razones que respaldan el aumento solicitado, de manera que el monto pueda ser evaluado y sustentado.