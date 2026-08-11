Inauguran foro en Panamá con participación de miembros contra carteles

Panamá inauguró este martes el Foro de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), encuentro que reúne a representantes de 19 países con el objetivo de fortalecer la cooperación regional contra las organizaciones criminales y avanzar hacia operaciones conjuntas.

Durante la apertura del foro, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, hizo un llamado a transformar los acuerdos y declaraciones políticas en acciones coordinadas entre los países de la región.

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“Pasar del discurso político a la acción conjunta” es uno de los principales retos planteados por Panamá durante el encuentro, según explicó el ministro.

Ábrego señaló que la coalición tiene la oportunidad de convertirse en un mecanismo capaz de desarticular las finanzas de las organizaciones criminales y proteger a las comunidades de la región.

“Ningún país puede enfrentar solo una amenaza que no reconoce fronteras”, sostuvo. “Ningún país puede enfrentar solo una amenaza que no reconoce fronteras”, sostuvo.

Panamá destaca avances con el Plan Firmeza

Este martes fue inaugurado en la ciudad de Panamá el Foro de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), que reúne a 19 países, con un llamado a transformar la cooperación declarativa en operaciones conjuntas.



El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego,… pic.twitter.com/z7kNCFeC0p — Telemetro Reporta (@TReporta) August 11, 2026

Durante su intervención, Ábrego afirmó que Panamá llega a la coalición con experiencias y resultados obtenidos mediante una estrategia que incluye el Plan Firmeza, enfocado en fortalecer el control territorial y la capacidad operativa del país.

El ministro también destacó los avances en materia de control migratorio.

Según las cifras presentadas durante el foro, entre 2021 y 2024 se registraron alrededor de 1.2 millones de tránsitos.

En 2025, la cifra de personas que lograron cruzar de manera irregular se redujo a 1,091, quienes posteriormente fueron devueltas a sus países de origen mediante mecanismos de cooperación regional.

En lo que va de 2026, Panamá registra alrededor de 300 migrantes, de acuerdo con los datos expuestos por el ministro.

Comando Sur de EE. UU. pide resultados

En el foro también participa el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, quien destacó la necesidad de que la coalición se convierta en una organización funcional y enfocada en resultados.

Donovan agradeció el respaldo de los países participantes y la disposición de Panamá para ser sede del encuentro.

El foro reúne a ministros, viceministros, jefes de seguridad, autoridades de defensa y altos mandos militares de diferentes países de América.

¿Qué países participan en el foro A3C?

En el encuentro participan representantes de:

Argentina

Bahamas

Belice

Trinidad y Tobago

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Guatemala

Guyana

Honduras

Jamaica

Paraguay

Panamá

Perú

El Foro de la Coalición contra los Cárteles de las Américas se desarrolla paralelamente al ejercicio PANAMAX 2026, una actividad multinacional que reúne a fuerzas de distintos países.

La reunión busca fortalecer el intercambio de información, la coordinación y la capacidad de respuesta conjunta frente a las organizaciones criminales que operan de manera transnacional.