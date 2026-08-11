PASE-U: IFARHU inicia entrega de tarjetas en Colón; mira hasta cuándo será

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) inició este martes la entrega de tarjetas para el pago del PASE-U en la provincia de Colón, informó su director general, Carlos Godoy.

La jornada se desarrolla con el acompañamiento de personal de la Caja de Ahorros y se extenderá hasta el 25 de agosto de 2026. Godoy explicó que Colón forma parte de las provincias donde se ha puesto en marcha el mecanismo de pago mediante tarjeta.

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IFARHU: ¿Cuántas tarjetas del PASE-U se han entregado?

De acuerdo con el director del IFARHU, en las cinco provincias donde ya se ha distribuido este beneficio se han entregado más de 124 mil tarjetas.

El director general del @IFARHU, Carlos Godoy, informó que hoy dio inicio la entrega de tarjetas para el pago del PASE-U en Colón, hasta el próximo 25 de agosto, junto al personal de la @CajadeAhorrosPA, y en las cinco provincias donde se ha distribuido el beneficio se han… pic.twitter.com/nAUspUs8u4 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 11, 2026

Estas entregas representan un desembolso de aproximadamente B/.21 millones, según la información proporcionada por la institución.

El proceso busca facilitar el acceso de los beneficiarios al pago correspondiente al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) mediante la tarjeta habilitada para este propósito.

Entrega de tarjetas del PASE-U en Colón

Los beneficiarios de Colón podrán realizar el proceso de entrega durante las jornadas establecidas por el IFARHU, que se mantendrán hasta el 25 de agosto.

La institución recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los detalles de la jornada y cualquier información adicional relacionada con el proceso.