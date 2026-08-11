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Denuncian fisuras en la pared de uno de los pabellones de la Escuela Los Hatillos

En la provincia de Veraguas los padres de familia de la Escuela Los Hatillos, en La Colorada, están preocupados por las fisuras en la pared de uno de los pabellones del plantel y que representa un peligro para sus hijos. Desde hace varios años están a la espera de la reparación de la estructura. Algunos padres decidieron no enviar a sus acudidos luego del sismo que se registró este lunes con epicentro en Colombia.