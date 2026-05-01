WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de mayo

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos de celulares a partir del 1 de mayo de 2026, como parte de una actualización de sus requisitos de seguridad. Además, a partir del 8 de septiembre de 2026, las restricciones serán más estrictas.
WhatsApp: ¿Qué celulares dejarán de funcionar?
WhatsApp dejará de operar en:
- teléfonos con Android inferiores a 5.0
- iPhone que no soporten iOS 15.1 o superior
Posteriormente:
- dispositivos con Android 5.0 y 5.1 perderán acceso en septiembre
- se exigirá Android 6.0 como mínimo
Modelos afectados (principales)
Entre los equipos que podrían verse afectados están:
- iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus
- Samsung Galaxy S3, Note 2, S4 Mini
- Sony Xperia Z
- LG Optimus G
- primeras generaciones del Moto G
¿Por qué ocurre este cambio?
La plataforma actualiza constantemente sus estándares de seguridad y funcionalidades, lo que hace que sistemas operativos antiguos de más de una década ya no sean compatibles.
¿Qué debes hacer?
Para evitar perder el servicio:
- revisa tu versión de sistema en Ajustes
- actualiza el software si está disponible
- realiza una copia de seguridad de tus chats
Ruta recomendada: Ajustes → Chats → Copia de seguridad
Si no actualizas tu dispositivo o sistema operativo:
- no podrás enviar ni recibir mensajes
- podrías perder acceso a tus conversaciones
WhatsApp notificará directamente a los usuarios afectados antes de suspender el servicio.