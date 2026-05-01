WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de mayo

WhatsApp dejará de funcionar en celulares antiguos desde el 1 de mayo. Revisa la lista de modelos afectados y cómo evitar perder tus chats.

Por Noemí Ruíz

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos de celulares a partir del 1 de mayo de 2026, como parte de una actualización de sus requisitos de seguridad. Además, a partir del 8 de septiembre de 2026, las restricciones serán más estrictas.

WhatsApp: ¿Qué celulares dejarán de funcionar?

WhatsApp dejará de operar en:

  • teléfonos con Android inferiores a 5.0
  • iPhone que no soporten iOS 15.1 o superior

Posteriormente:

  • dispositivos con Android 5.0 y 5.1 perderán acceso en septiembre
  • se exigirá Android 6.0 como mínimo

Modelos afectados (principales)

Entre los equipos que podrían verse afectados están:

  • iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus
  • Samsung Galaxy S3, Note 2, S4 Mini
  • Sony Xperia Z
  • LG Optimus G
  • primeras generaciones del Moto G

¿Por qué ocurre este cambio?

La plataforma actualiza constantemente sus estándares de seguridad y funcionalidades, lo que hace que sistemas operativos antiguos de más de una década ya no sean compatibles.

¿Qué debes hacer?

Para evitar perder el servicio:

  • revisa tu versión de sistema en Ajustes
  • actualiza el software si está disponible
  • realiza una copia de seguridad de tus chats

Ruta recomendada: Ajustes → Chats → Copia de seguridad

Si no actualizas tu dispositivo o sistema operativo:

  • no podrás enviar ni recibir mensajes
  • podrías perder acceso a tus conversaciones

WhatsApp notificará directamente a los usuarios afectados antes de suspender el servicio.

