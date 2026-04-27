IV Juegos Suramericanos de la Juventud Deportes -  27 de abril de 2026 - 15:04

Panamá gana oro en béisbol y cierra con 29 medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La selección de béisbol de Panamá conquistó la medalla de oro tras una actuación invicta en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

La selección de béisbol de Panamá en Juegos Suramericanos.

La selección de béisbol de Panamá en Juegos Suramericanos.

@COlimpicos
María Hernández
Por María Hernández

Panamá tuvo una destacada participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud, donde el equipo de béisbol logró la medalla de oro tras completar una actuación perfecta, ganando todos sus encuentros y finalizando invicto en el torneo.

El logro del béisbol se convirtió en uno de los momentos más importantes para la delegación panameña, reafirmando el crecimiento de este deporte a nivel juvenil.

Te puede interesar: Béisbol Mayor 2026: Chiriquí gana el juego 3 de la final y recorta en la serie

IV juegos suramericanos J
29 medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud para Panam&aacute;.

29 medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud para Panamá.

Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá en top 10 del medallero

Además del oro en béisbol, Panamá cerró su participación con un total de 29 medallas, distribuidas de la siguiente manera:

  • 6 medallas de oro
  • 6 medallas de plata
  • 17 medallas de bronce

Con este resultado, el país se ubicó en la octava posición del medallero general, consolidándose como una de las delegaciones con mayor presencia en diversas disciplinas.

El desempeño de los atletas refleja el avance del deporte juvenil en Panamá y el potencial de las nuevas generaciones en competencias internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/COlimpicoPanama/status/2048431006911197315&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá acoge los XIX Juegos Panamericanos de Surf en Playa Venao con atletas de 19 países

VIDEO | EN VIVO Chiriquí vs. Bocas del Toro: segundo juego de la serie final del Béisbol Mayor

Selección de Panamá confirma amistosos ante Brasil y República Dominicana previo al Mundial 2026

Recomendadas

Más Noticias