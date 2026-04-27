Panamá gana oro en béisbol y cierra con 29 medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La selección de béisbol de Panamá en Juegos Suramericanos.

Panamá tuvo una destacada participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud , donde el equipo de béisbol logró la medalla de oro tras completar una actuación perfecta, ganando todos sus encuentros y finalizando invicto en el torneo.

El logro del béisbol se convirtió en uno de los momentos más importantes para la delegación panameña, reafirmando el crecimiento de este deporte a nivel juvenil.

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IV juegos suramericanos J 29 medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud para Panamá. @COlimpicosPanama

Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá en top 10 del medallero

Además del oro en béisbol, Panamá cerró su participación con un total de 29 medallas, distribuidas de la siguiente manera:

6 medallas de oro

medallas de oro 6 medallas de plata

medallas de plata 17 medallas de bronce

Con este resultado, el país se ubicó en la octava posición del medallero general, consolidándose como una de las delegaciones con mayor presencia en diversas disciplinas.

El desempeño de los atletas refleja el avance del deporte juvenil en Panamá y el potencial de las nuevas generaciones en competencias internacionales.