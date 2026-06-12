CEPANIM 2026: ¿Qué es, para qué sirve y cómo consultar el estado de la solicitud?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a los beneficiarios del CEPANIM que las entregas de certificados continuarán realizándose de forma progresiva y únicamente a las personas que hayan sido previamente citadas.

La entidad también destacó los beneficios que ofrece este documento, el cual puede utilizarse para distintos trámites financieros, comerciales y legales.

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¿Qué es el CEPANIM?

El Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) es un documento con valor económico que puede ser negociable y transferible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2065525380455264696?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Sabías que el CEPANIM tiene múltiples beneficios?



El CEPANIM (Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora) es un documento con valor económico que es negociable y transferible, además de ser no gravable y no embargable.



Puede utilizarse como garantía ante… pic.twitter.com/9djYEZ5TVR — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 12, 2026

Además, el certificado es no gravable y no embargable, lo que le permite a los beneficiarios disponer de él bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente.

¿Para qué sirve el CEPANIM?

Según el MEF, el certificado puede utilizarse para:

Servir como garantía ante obligaciones bancarias con el Estado.

Pagar deudas hipotecarias y morosas reconocidas al 100% de su valor en instituciones autorizadas.

Utilizarse como garantía judicial.

Realizar pagos en comercios legalmente establecidos a nivel nacional, sujeto a las políticas de cada establecimiento.

Entrega será únicamente para personas citadas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2065174449226477671?s=20&partner=&hide_thread=false Atención beneficiarios de CEPANIM

Si aún no has sido citado, mantén la calma. Las convocatorias se realizarán de manera progresiva y todos los beneficiarios serán contactados oportunamente.



Recuerda que, a partir del 15 de junio, la entrega de… pic.twitter.com/YiEpL9Kenp — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 11, 2026

Las autoridades informaron que, a partir del 15 de junio, la entrega de certificados se realizará únicamente a los beneficiarios que hayan sido previamente convocados.

Por ello, exhortaron a quienes aún no han sido contactados a mantener la calma, ya que las citaciones continuarán efectuándose de manera progresiva.

¿Cómo consultar el estado de la solicitud?

El MEF indicó que los beneficiarios pueden verificar el estado de su trámite a través de la plataforma oficial del programa.

Los interesados deben ingresar a: Portal CEPANIM del MEF.En este sitio podrán consultar información actualizada sobre el avance de su solicitud y conocer si ya fueron convocados para recibir su certificado.