Centro de Salud de Kuna Nega atiende solo urgencias y emergencias por rotura de tubería

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que la operatividad del Centro de Salud de Kuna Nega se ha visto afectada debido a la rotura de una tubería en el sistema de abastecimiento de agua de la instalación.

Ante esta situación, la entidad indicó que solo se brindará atención para urgencias críticas y emergencias mientras se desarrollan los trabajos de reparación y se restablece el suministro de agua.

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Trabajos de reparación en el Centro de Salud en curso

El @MINSAPma informa que la operatividad del Centro de Salud de Kuna Nega se ha visto afectada debido a la rotura de una tubería en el sistema de abastecimiento de la instalación.



Señala que ante esta situación solo se estará brindando atención para urgencias críticas y… pic.twitter.com/cx10VxjMei — Telemetro Reporta (@TReporta) July 27, 2026

El MINSA señaló que los equipos técnicos ya realizan las labores necesarias para corregir la avería y recuperar el servicio en el menor tiempo posible.

La institución recomendó a los usuarios que requieran atención médica no urgente mantenerse atentos a los canales oficiales del MINSA para conocer cuándo se normalizarán los servicios regulares en el centro de salud.