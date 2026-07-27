Panamá Nacionales -  27 de julio de 2026 - 13:46

Centro de Salud de Kuna Nega atiende solo urgencias y emergencias por rotura de tubería

El MINSA informó que el Centro de Salud de Kuna Nega atiende únicamente urgencias críticas y emergencias debido a la rotura de una tubería.

MINSA: Centro de Salud de Kuna Nega atiende únicamente urgencias críticas

MINSA: Centro de Salud de Kuna Nega atiende únicamente urgencias críticas

@MINSA

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que la operatividad del Centro de Salud de Kuna Nega se ha visto afectada debido a la rotura de una tubería en el sistema de abastecimiento de agua de la instalación.

Ante esta situación, la entidad indicó que solo se brindará atención para urgencias críticas y emergencias mientras se desarrollan los trabajos de reparación y se restablece el suministro de agua.

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Trabajos de reparación en el Centro de Salud en curso

El MINSA señaló que los equipos técnicos ya realizan las labores necesarias para corregir la avería y recuperar el servicio en el menor tiempo posible.

La institución recomendó a los usuarios que requieran atención médica no urgente mantenerse atentos a los canales oficiales del MINSA para conocer cuándo se normalizarán los servicios regulares en el centro de salud.

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