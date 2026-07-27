Centro de Salud de Kuna Nega atiende solo urgencias y emergencias por rotura de tubería

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que la operatividad del Centro de Salud de Kuna Nega se ha visto afectada debido a la rotura de una tubería en el sistema de abastecimiento de agua de la instalación.
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Trabajos de reparación en el Centro de Salud en curso
El MINSA señaló que los equipos técnicos ya realizan las labores necesarias para corregir la avería y recuperar el servicio en el menor tiempo posible.
La institución recomendó a los usuarios que requieran atención médica no urgente mantenerse atentos a los canales oficiales del MINSA para conocer cuándo se normalizarán los servicios regulares en el centro de salud.