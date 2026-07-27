Cárcel en Divisa: alcalde de Santa María expresa rechazo de construcción del proyecto

El alcalde del distrito de Santa María, en la provincia de Herrera, Iván De León, informó que durante una conversación con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, le transmitió el rechazo de la población hacia el proyecto de construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad en Divisa.

La autoridad local explicó que la ministra enfatizó que la obra constituye un proyecto de Estado y de seguridad nacional. Asimismo, indicó que 18 empresas participarán en el proceso y que el próximo 13 de agosto presentarán sus propuestas.

De León detalló que en las conversaciones con la titular de Gobierno se ha recalcado la importancia de contar con un penal en las provincias centrales para albergar a la población privada de libertad de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

Por otro lado, el alcalde resaltó las necesidades prioritarias del distrito, las cuales incluyen la construcción de vías de acceso, plantas potabilizadoras y mejoras en infraestructura educativa. Además, expuso los motivos por los cuales la comunidad se opone a la construcción del penal, entre ellos los posibles impactos ambientales.

Pese a las objeciones, el proyecto está contemplado para ejecutarse, por lo que las autoridades prevén realizar visitas casa por casa para explicar los alcances de la obra. El complejo penitenciario tendrá un costo de 180 millones de balboas y estará ubicado cerca de las instalaciones del INA.