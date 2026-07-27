Panamá promueve su plataforma logística y busca atraer inversiones de Vietnam

En el marco de una gira oficial por el Sudeste Asiático, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, sostuvo un encuentro en Hanói con directivos y miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) para promover a Panamá como un destino estratégico para la inversión y el comercio.

Durante la reunión, Hoyos destacó las ventajas competitivas del país como plataforma logística, financiera y de servicios para el continente americano, resaltando la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico sostenido y la seguridad jurídica que ofrecen los regímenes especiales para inversionistas y empresas multinacionales.

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Panamá busca convertirse en puente para empresas vietnamitas

El viceministro señaló que Panamá brinda acceso preferencial a más de 63 países mediante sus acuerdos comerciales y destacó que su incorporación al Mercosur fortalece su posición como puerta de entrada hacia los mercados de América Latina.

Además, invitó a las empresas vietnamitas a aprovechar el hub logístico panameño y la competitividad de sus zonas francas para establecer operaciones regionales.

VinFast analiza oportunidades de expansión en América Latina

Como parte de la agenda oficial, Hoyos, junto con la embajadora de Panamá en Vietnam, Nubiela Ayala Modes, se reunió con ejecutivos de Vingroup y de su filial de vehículos eléctricos VinFast.

Durante el encuentro, el viceministro presentó a Panamá como una plataforma ideal para respaldar los planes de expansión de la empresa automotriz en América Latina, destacando la red de puertos marítimos, el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), el centro financiero internacional y la Zona Libre de Colón.

También subrayó que el país cuenta con un marco normativo que impulsa la movilidad sostenible e invitó a VinFast a establecer en Panamá un centro regional para la distribución de vehículos eléctricos y repuestos hacia América Latina y el Caribe.

VinFast reporta crecimiento global

Por su parte, representantes de Vingroup informaron que VinFast entregó más de 393,000 vehículos eléctricos en todo el mundo durante el primer trimestre de 2026 y que actualmente posee una capacidad de producción de 600,000 unidades anuales.

La empresa se ha consolidado como líder del mercado de vehículos eléctricos de batería en Vietnam y continúa expandiendo su presencia en Asia y Norteamérica.