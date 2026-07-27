España enfrenta horas críticas por los incendios forestales que afectan a más de 171 mil personas

España afronta este lunes unas horas difíciles en la lucha contra los graves incendios forestales que asuelan el país, especialmente en el centro peninsular -Madrid, Ávila y Toledo- y en la provincia de Castellón (este), y que afectan ya a más de 171.000 personas, entre evacuadas o confinadas.

A pesar de que el Gobierno español informó de una "evolución positiva" de los incendios forestales durante las últimas horas, la situación aún es "muy compleja", y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aseguró que aún "quedan horas difíciles, complejas" para combatir los graves incendios forestales activos, a puertas de que llegue una nueva ola de calor esta semana al país.

La amenaza de una nueva ola de calor

A partir de este miércoles los termómetros volverán a subir hasta alcanzar valores muy elevados a partir de la segunda mitad de la semana y el nivel de peligro de incendios también subirá hasta situarse en valores extremos, dificultando las labores de extinción debido a las altas temperaturas, al viento de componente sur localmente racheado y a la baja humedad generalizada.

Por ello, la jornada de hoy y la de mañana serán "absolutamente cruciales" en la lucha contra el fuego, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya que las previsiones son "realmente negativas" a partir del miércoles, cuando se pueden alcanzar los 42 ºC en algunos puntos de la Península Ibérica.

Sánchez, que visitó hoy el puesto de mando avanzado de Castellón, pidió "extremar la precaución" ante la llegada de la ola de calor, y confirmó que el Consejo de Ministros aprobará mañana la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencia, al tiempo que reiteró la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática.

"Tenemos que hacer caso a la ciencia y articular un gran acuerdo de país, un gran Pacto de Estado vinculado con la emergencia climática", subrayó Sánchez, quien apostó por la prevención para que los efectos de los incendios sean menos graves y la reconstrucción más rápida.

En lo que va de año, el fuego ha devastado 172.396,10 hectáreas, una cifra casi seis veces superior a las 29.817 hectáreas registradas en el mismo periodo de 2025, según la última actualización del gobierno.

El centro peninsular, en emergencia nacional

Este importante incremento de las cifras se debe precisamente a los grandes incendios que castigan duramente estos días el centro del país, donde ardieron al menos 77.000 hectáreas entre las provincias limítrofes de Madrid, Ávila y Toledo, donde la semana pasada el Gobierno decretó la emergencia nacional y dirige las operaciones de control y extinción.

Ávila padece el peor incendio registrado en la historia de España, con más de 50.000 hectáreas calcinadas y un perímetro de 160 kilómetros que, aunque empieza a perder fuerza, mantiene frentes activos.

En la Comunidad de Madrid, el fuego ha destruido un mínimo de 25.000 hectáreas y conserva tres frentes sin estabilizar, con puntos críticos en el pantano de San Juan y Cadalso de los Vidrios, y el mayor número de personas evacuadas. Por su parte, Toledo acumula 2.000 hectáreas dañadas.

Contra el incendio en la sierra oeste de Madrid están luchando 300 efectivos de los bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes forestales, así como 50 vehículos terrestres y ocho medios aéreos de la región. Y han sido atendidas 1.300 personas en hospitales y centros de salud, aunque ninguno de gravedad.

Los incendios en estas tres provincias han provocado que haya 63.152 personas evacuadas y 28.997 confinadas en sus viviendas por seguridad.

A los focos del centro se suma el incendio de La Vall d'Uixó (Castellón), donde el fuego ha arrasado 7.500 hectáreas y mantiene a unas 75.000 personas confinadas y 16.000 más evacuadas.

Cuatrocientos efectivos terrestres y 25 aéreos han sido desplegados, aunque el humo no ha dejado afrontar el fuego con medios aéreos y se espera un escenario favorable para esta noche.

Los efectivos del dispositivo nacional cuentan con el apoyo de medios terrestres y aéreos enviados por Grecia, Italia, Portugal y Turquía.

FUENTE: EFE