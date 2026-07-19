España no dejó nada para nadie: ganó el Mundial y arrasó con los premios individuales

España conquista el Mundial 2026 y también domina los premios individuales

España no solo levantó la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. La selección dirigida por Luis de la Fuente también acaparó los principales reconocimientos individuales del torneo.

La Roja cerró una histórica participación al quedarse con los premios a mejor jugador del Mundial, mejor portero y mejor jugador joven , confirmando el dominio que mostró a lo largo de la competición.

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Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial

El mediocampista Rodrigo Hernández "Rodri" recibió el Balón de Oro del Mundial 2026 luego de convertirse en una de las piezas fundamentales del título conquistado por España.

Su liderazgo, capacidad para controlar el ritmo de los partidos y protagonismo en las fases decisivas lo llevaron a ser considerado el futbolista más destacado del torneo.

Unai Simón ganó el Guante de Oro

España tambipén conquistó los premios individuales de mejor jugador con Rodrigo Hernández, el guante de oro con Unai Simón y mejor jugador joven, Pau Cubarsí.

@SEFutbol pic.twitter.com/h4SmFT1ERd — Telemetro Reporta (@TReporta) July 19, 2026

El arquero Unai Simón fue reconocido como el mejor guardameta de la Copa del Mundo y recibió el Guante de Oro, premio reservado para el portero más sobresaliente del campeonato.

Las actuaciones del español fueron determinantes para mantener la solidez defensiva de la selección campeona y contribuir al camino que terminó con el título mundial.

Pau Cubarsí se quedó con el premio al mejor jugador joven

La gran revelación del torneo fue Pau Cubarsí, quien conquistó el premio al mejor jugador joven del Mundial 2026.

El defensor español destacó por su madurez, seguridad y regularidad a pesar de su corta edad, consolidándose como una de las figuras emergentes del fútbol internacional.

España firma un Mundial para la historia

Con la conquista del título y el dominio absoluto en las distinciones individuales, España cerró una de las campañas más exitosas registradas en la historia reciente de los Mundiales.

La selección española no solo se proclamó campeona del mundo, sino que también confirmó su superioridad al tener al mejor jugador, al mejor portero y al mejor futbolista joven del torneo, un logro que refleja el nivel mostrado durante toda la competición.