Comarca Ngäbe Buglé: cinco personas fallecen por un brote de vómito y diarrea

En las comunidades de Alto Palmar y Valle Bonito, en la comarca Ngäbe Buglé, cinco personas, entre ellas adultos mayores y menores de edad, fallecieron tras presentar cuadros respiratorios, diarrea y vómitos. Las autoridades locales ya brindan atención ante la emergencia.
Hasta la fecha, tres personas han sido trasladadas en helicóptero para recibir atención en centros hospitalarios. El Ministerio de Salud (MINSA) ejecuta las acciones necesarias para ingresar a estos sectores de difícil acceso, con el objetivo de ofrecer asistencia médica e investigar el origen del brote.