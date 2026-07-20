Comarca Ngäbe Buglé: cinco personas fallecen por un brote de vómito y diarrea

Atenciones en la comarca Ngäbe-Buglé.

En las comunidades de Alto Palmar y Valle Bonito, en la comarca Ngäbe Buglé, cinco personas, entre ellas adultos mayores y menores de edad, fallecieron tras presentar cuadros respiratorios, diarrea y vómitos. Las autoridades locales ya brindan atención ante la emergencia.

De acuerdo con la información recabada, este fin de semana se registró el deceso de una menor de tres años a causa de estos síntomas. El virus afecta a la población con dolores de cabeza, fiebre y tos.

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Hasta la fecha, tres personas han sido trasladadas en helicóptero para recibir atención en centros hospitalarios. El Ministerio de Salud (MINSA) ejecuta las acciones necesarias para ingresar a estos sectores de difícil acceso, con el objetivo de ofrecer asistencia médica e investigar el origen del brote. En la región de Valle Bonito, Comarca Ngäbe Buglé, se reporta el fallecimiento de cinco personas, entre ellas una infante de 3 años, por cuadros respiratorios, vómitos y diarrea. pic.twitter.com/v9HLv3Yn7X — Telemetro Reporta (@TReporta) July 20, 2026