Comarca Ngäbe Buglé Nacionales -  20 de julio de 2026 - 12:55

Comarca Ngäbe Buglé: cinco personas fallecen por un brote de vómito y diarrea

En la comarca Ngäbe-Buglé cinco personas fallecieron tras presentar cuadros respiratorios, diarrea y vómitos.

 Atenciones en la comarca Ngäbe-Buglé.

 Atenciones en la comarca Ngäbe-Buglé.

En las comunidades de Alto Palmar y Valle Bonito, en la comarca Ngäbe Buglé, cinco personas, entre ellas adultos mayores y menores de edad, fallecieron tras presentar cuadros respiratorios, diarrea y vómitos. Las autoridades locales ya brindan atención ante la emergencia.

De acuerdo con la información recabada, este fin de semana se registró el deceso de una menor de tres años a causa de estos síntomas. El virus afecta a la población con dolores de cabeza, fiebre y tos.

Hasta la fecha, tres personas han sido trasladadas en helicóptero para recibir atención en centros hospitalarios. El Ministerio de Salud (MINSA) ejecuta las acciones necesarias para ingresar a estos sectores de difícil acceso, con el objetivo de ofrecer asistencia médica e investigar el origen del brote.

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