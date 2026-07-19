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Final del Mundial 2026 Mundial 2026 -  19 de julio de 2026 - 12:00

VIDEO | EN VIVO Final del Mundial 2026: partido Argentina vs España

Este domingo, las selecciones de Argentina y España se miden en el MetLife Stadium, en la final del Mundial 2026.

Final del Mundial 2026

Final del Mundial 2026

@fifaworldcup_es
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este domingo, las selecciones de Argentina y España se miden en el MetLife Stadium, en la final del Mundial 2026.

VIDEO | EN VIVO Final del Mundial 2026: partido Argentina vs. España

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