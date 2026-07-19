Este domingo, las selecciones de Argentina y España se miden en el MetLife Stadium, en la final del Mundial 2026.
Final del Mundial 2026 Mundial 2026 - 19 de julio de 2026 - 12:00
VIDEO | EN VIVO Final del Mundial 2026: partido Argentina vs España
Este domingo, las selecciones de Argentina y España se miden en el MetLife Stadium, en la final del Mundial 2026.
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