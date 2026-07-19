El último Mundial de Messi: así fue la emotiva despedida del capitán argentino

Lionel Messi de Argentina en el Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo dejó a España como nueva campeona del mundo. También marcó el cierre de una de las carreras más emblemáticas en la historia del fútbol: la de Lionel Messi en los Mundiales.

Tras la derrota de Argentina por 1-0 en la prórroga , el capitán albiceleste recorrió con la mirada las gradas del estadio y se despidió de sus compañeros, poniendo punto final a una trayectoria de dos décadas en la máxima competición del fútbol.

Lionel Messi: El adiós de una leyenda

Sin lágrimas y con serenidad, Messi vivió sus últimos instantes como mundialista acompañado por la generación que lo respaldó en sus últimos años con la selección argentina.

Lionel Messi de Argentina en la final del Mundial de la FIFA 2026 EFE/ Octavio Guzman

El astro argentino cerró una historia que comenzó hace 20 años y que alcanzó su momento más alto con la conquista del título en Qatar 2022, el trofeo que durante gran parte de su carrera persiguió con insistencia.

Un Mundial con grandes registros

En la edición de 2026, Messi volvió a ser protagonista y firmó algunas de sus mejores cifras en una Copa del Mundo. Sin embargo, no le alcanzó para terminar como máximo goleador del torneo ni como máximo artillero histórico de los Mundiales, distinciones que quedaron en manos de Kylian Mbappé.

De las críticas a la gloria

La carrera de Messi con la selección argentina estuvo marcada por momentos de frustración antes de alcanzar el éxito.

Disputó varios Mundiales junto a distintas generaciones de futbolistas y bajo diferentes entrenadores, hasta que la llegada de Lionel Scaloni permitió consolidar un equipo que encontró el equilibrio y conquistó el campeonato mundial en 2022.

Ese grupo volvió a llevar a Argentina hasta una nueva final en 2026, aunque esta vez el desenlace fue diferente frente a una sólida selección española.

Un legado para la historia

Aunque se despide sin un segundo título mundial, Messi deja un legado difícil de igualar en la historia de la Copa del Mundo.

Entre sus registros destacan:

Más participaciones mundialistas que cualquier otro futbolista.

Récord de partidos disputados en Mundiales.

Récord de minutos jugados en la competición.

Campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

Figura clave de una de las generaciones más exitosas de la Albiceleste.

Con su salida, concluye una era para el fútbol argentino y mundial, dejando una huella que permanecerá entre las más grandes de todos los tiempos.