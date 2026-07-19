Mbappé supera a Messi y hace historia como máximo goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé escribió una nueva página en la historia del fútbol al finalizar el Mundial de 2026 como máximo goleador del torneo con 10 anotaciones y convertirse, además, en el máximo artillero de todos los tiempos en las Copas del Mundo con 22 goles.

El delantero francés culminó una destacada actuación durante la cita mundialista disputada en Estados Unidos, México y Canadá, superando por un tanto al argentino Lionel Messi en el registro histórico de goleadores y por dos en la tabla de artilleros de esta edición.

Messi cierra su sexto Mundial con 21 goles históricos

Lionel Messi, de 39 años, disputó el que sería su sexto Mundial con la selección de Argentina. Aunque tuvo un inicio goleador y fue clave con asistencias en las fases eliminatorias, no logró marcar en los cuartos de final, semifinales ni en la final, donde la Albiceleste cayó 1-0 frente a España.

El capitán argentino concluyó el torneo con ocho goles, suficientes para finalizar como segundo máximo anotador del Mundial 2026 y alcanzar un total de 21 tantos en la historia de las Copas del Mundo.

Durante esta edición, Messi marcó tres goles ante Argelia, dos frente a Austria, uno contra Jordania en la fase de grupos, además de un tanto ante Cabo Verde en dieciseisavos de final y otro frente a Egipto en los octavos.

Además, estableció un nuevo registro al convertirse en el primer futbolista en marcar en siete partidos consecutivos de una Copa del Mundo.

Mbappé rompe todos los récords

Mbappé, de 27 años, firmó su mejor actuación en un Mundial al anotar 10 goles.

Su producción incluyó dos tantos frente a Senegal, dos ante Irak, un doblete contra Suecia en dieciseisavos de final, un gol de penal ante Paraguay en octavos, otro frente a Marruecos en cuartos de final y dos más contra Inglaterra en el partido por el tercer lugar.

Un doblete más con Francia este martes y Kylian Mbappe se ha convertido en el estadio MetLife de Nueva Jersey en el máximo anotador de su selección, y de paso empató al alemán Gerd Müller con 14 goles en copas del mundo. EFE/ Ángel Colmenares EFE/ Ángel Colmenares

Con esta actuación, el atacante francés llegó a 22 goles mundialistas, dejando atrás los 21 de Messi y convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la competición.

El Mundial 2026 también rompió el récord de goles

La Copa del Mundo de 2026 concluyó con un total de 308 goles en 104 partidos, estableciendo un nuevo récord en la historia del torneo.

La cifra superó ampliamente las 172 anotaciones registradas en Catar 2022. El incremento respondió, en gran parte, a la ampliación del formato del campeonato, que pasó de 32 a 48 selecciones y de 64 a 104 encuentros.

El promedio fue de 2.9 goles por partido, reflejando el carácter ofensivo que predominó durante esta edición.

Máximos goleadores del Mundial 2026

10 goles: Kylian Mbappé (Francia)

Kylian Mbappé (Francia) 8 goles: Lionel Messi (Argentina)

Lionel Messi (Argentina) 7 goles: Jude Bellingham (Inglaterra) y Erling Haaland (Noruega)

Jude Bellingham (Inglaterra) y Erling Haaland (Noruega) 6 goles: Ousmane Dembélé (Francia) y Harry Kane (Inglaterra)

Ousmane Dembélé (Francia) y Harry Kane (Inglaterra) 5 goles: Mikel Oyarzabal (España)

Mikel Oyarzabal (España) 4 goles: Vinícius Júnior (Brasil), Julián Quiñones (México) e Ismaïla Sarr (Senegal)

Goleadores históricos de los Mundiales

22 goles: Kylian Mbappé (Francia)

Kylian Mbappé (Francia) 21 goles: Lionel Messi (Argentina)

Lionel Messi (Argentina) 16 goles: Miroslav Klose (Alemania)

Miroslav Klose (Alemania) 15 goles: Ronaldo Nazário (Brasil)

Ronaldo Nazário (Brasil) 14 goles: Gerd Müller (Alemania)

Gerd Müller (Alemania) 13 goles: Just Fontaine (Francia)

Just Fontaine (Francia) 13 goles: Harry Kane (Inglaterra)

FUENTE: EFE