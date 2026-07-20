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Mundial 2026 Mundial 2026 -  20 de julio de 2026 - 10:30

Kylian Mbappé conquista la Bota de Oro del Mundial 2026 tras vencer a Messi en la tabla de goleadores

Kylian Mbappé se quedó nuevamente con la Bota de Oro de Adidas del Mundial 2026, tras su participación en el torneo hasta el partido por el tercer puesto.

Delantero francés Kylian Mbappé.
Delantero francés Kylian Mbappé.EFE/ Ángel Colmenares
Ana Canto
Por Ana Canto

Kylian Mbappé se quedó nuevamente con la Bota de Oro de Adidas, tras una destacada actuación en el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El astro francés marcó dos goles y registró una asistencia ante Inglaterra, cifras que le permitieron consagrarse como el máximo anotador del torneo.

Lionel Messi había complicado el panorama para el delantero galo: su desempeño en las semifinales, donde aportó dos asistencias, lo había colocado temporalmente en la cima de la tabla. En ese momento, ambos sumaban la misma cantidad de anotaciones, pero el argentino lideraba por pases de gol. Sin embargo, Messi no logró marcar en la final y el galardón quedó en manos del francés.

Por su parte, los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham, quienes acechaban con seis dianas antes de enfrentarse a Francia, iniciaron el encuentro como suplentes. En tanto, Erling Haaland se despidió de la disputa con siete goles, luego de la eliminación de Noruega en los cuartos de final.

Kylian Mbapp&eacute; gana la Bota de Oro de Adidas.&nbsp;

Kylian Mbappé gana la Bota de Oro de Adidas.

Criterios de desempate para la Bota de Oro de Adidas

La FIFA establece el siguiente orden de prioridades para entregar el galardón al máximo goleador del torneo:

  • Mayor cantidad de goles: El trofeo se otorga al futbolista que anote más tantos en la fase final del campeonato.

  • Número de asistencias: Si persiste la igualdad en goles, se consagrará el jugador con más pases de anotación, según los criterios del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA.

  • Menor tiempo disputado: Si el empate se mantiene tras evaluar los dos criterios anteriores, se contabilizarán los minutos jugados en el torneo; el futbolista con menos tiempo en cancha ocupará el primer lugar.

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