¿Dónde juegan las estrellas del Mundial 2026? Así puedes seguir a tus futbolistas favoritos

Las estrellas del Mundial 2026 regresan a sus clubes.

El Mundial 2026 llegó a su fin dejando mucho más que un nuevo campeón del mundo. Durante un mes de competencia, varios futbolistas conquistaron a millones de aficionados con sus goles, asistencias y grandes actuaciones, convirtiéndose en las nuevas figuras favoritas de los amantes del fútbol.

Ahora que terminó la Copa del Mundo, muchos seguidores se hacen la misma pregunta: ¿dónde seguir viendo a estas estrellas? La buena noticia es que todos regresarán a sus respectivos clubes para disputar las principales ligas y torneos internacionales de la temporada 2026-2027.

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Si alguno de estos jugadores se convirtió en tu nuevo favorito durante el Mundial, aquí te contamos en qué equipo juega y dónde podrás seguir disfrutando de su talento.

¡CAMPEONES!



España se corona campeón del Mundial 2026 venciendo a Argentina 1-0 con gol de Ferran Torres.



Su segundo título tras Sudáfrica 2010.#FutbolRPC pic.twitter.com/fqIp51SuEn — Deportes RPC (@deportes_rpc) July 19, 2026

¿En qué clubes juegan las figuras del Mundial 2026?

Jude Bellingham (Inglaterra) El mediocampista es una de las principales figuras del Real Madrid, en la Primera División de España (LaLiga).

Erling Haaland (Noruega) El goleador noruego milita en el Manchester City, de la Premier League de Inglaterra, donde es una de las máximas figuras del ataque.

Ferran Torres (España) El héroe de la final del Mundial juega como delantero del FC Barcelona, en LaLiga de España.

Micky van de Ven (Países Bajos) El veloz defensor neerlandés pertenece al Tottenham Hotspur, de la Premier League de Inglaterra, donde se ha consolidado como uno de los zagueros más destacados.

Julián Álvarez (Argentina) El delantero argentino juega para el Atlético de Madrid, en LaLiga de España, siendo una de las principales referencias ofensivas del club.

Leandro Paredes (Argentina) El experimentado mediocampista milita en Boca Juniors, de la Primera División de Argentina, tras su regreso al club donde inició su carrera.

Lamine Yamal (España) La joven estrella española juega como extremo en el FC Barcelona, de LaLiga de España. Tras su gran Mundial, continuará siendo una de las principales figuras del conjunto azulgrana en la temporada 2026-2027.

Kylian Mbappé (Francia) El delantero francés milita en el Real Madrid, de LaLiga de España, donde buscará mantener su gran nivel tras conquistar la Bota de Oro del Mundial 2026.