España gana el Mundial 2026 y Marc Cucurella deberá tatuarse a Luis de la Fuente

La conquista del Mundial 2026 por parte de España, tras vencer 1-0 a Argentina en la final, no solo dejó un nuevo campeón del mundo. También marcó el momento en que varios futbolistas deberán cumplir las promesas que hicieron durante la concentración si lograban levantar la Copa.

Uno de los casos más comentados es el del defensor Marc Cucurella, quien prometió tatuarse el rostro del seleccionador Luis de la Fuente en caso de que España fuera campeona del mundo. Tras la final, el lateral fue consultado sobre el lugar donde se realizará el tatuaje, una promesa que aseguró cumplirá.

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España campeón del Mundial 2026: las promesas que ahora deberán cumplir

A esta iniciativa también se sumaron Borja Iglesias y Álex Baena, quienes igualmente prometieron inmortalizar en su piel el rostro del entrenador español.

Otro de los protagonistas será Ferran Torres, autor del gol que le dio el título a España en la prórroga. El delantero deberá cumplir con otra de las promesas más llamativas: raparse completamente el cabello.

Las apuestas también incluyen cambios de imagen. Lamine Yamal prometió dejarse crecer la barba y el bigote durante tres semanas, mientras que Gavi se teñirá el cabello de color rosa y Pedri cambiará su look con un tinte rubio o blanco.

Por su parte, el portero David Raya confirmó que también se hará un tatuaje para recordar el campeonato, aunque aclaró que no será la cara del técnico. En tanto, Fabián Ruiz dejó que los aficionados decidieran, a través de las redes sociales, cuál será la promesa que deberá cumplir.

Las promesas trascendieron el vestuario. Mikel Oyarzabal aseguró que se hará socio del Athletic Club, mientras que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, se comprometió a recorrer el Camino de Santiago, desde Sarria, para celebrar el segundo Mundial conquistado por la selección española.

“No sé si recordáis una promesa de un defensa de pelo largo. Os suena”



La publicación de la selección de España, recordando una promesa.



¿Se cumplirá? #FutbolRPC @SEFutbol pic.twitter.com/Zae2NR4Kcv — Deportes RPC (@deportes_rpc) July 20, 2026

FUENTE: EFE