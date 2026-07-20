Así operaba la red que ofrecía terrenos con falsos documentos de la Anati

Cae red que estafaba con la venta fraudulenta de terrenos y propiedades

Ocho personas fueron aprehendidas durante un operativo conjunto entre la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Policía Nacional, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de estafa mediante la venta fraudulenta de terrenos y propiedades .

Las diligencias se realizaron en los distritos de Panamá y San Miguelito, donde las autoridades ejecutaron allanamientos para ubicar a los presuntos integrantes de esta organización delictiva.

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Estiman perjuicio económico superior a B/.177 mil

De acuerdo con las investigaciones, la red habría ocasionado un perjuicio económico aproximado de B/.177,685.00 a las víctimas.

Ocho personas que conformaban una red de estafa, mediante la venta fraudulenta de terrenos y propiedades, fueron aprehendidas durante un operativo conjunto entre @PGN_PANAMA y la @policiadepanama.



Las diligencias se desarrollaron en los distritos de Panamá y San Miguelito.



Se… pic.twitter.com/NpeyHS4RJ6 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 20, 2026

El Ministerio Público informó que la investigación comenzó en marzo de 2025, luego de recibir denuncias relacionadas con este presunto esquema de fraude.

Así operaba la presunta red en venta de terrenos

Según el Ministerio Público, los investigados utilizaban redes sociales para publicar anuncios sobre la supuesta venta de terrenos y propiedades con derechos posesorios.

Para dar apariencia de legalidad a las transacciones, presuntamente empleaban documentos falsificados de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).

"Este grupo de personas supuestamente estafaba utilizando una red social en la que anunciaban la venta de terrenos y propiedades con supuestos derechos posesorios y utilizando documentos falsos de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati)", detalló el Ministerio Público. "Este grupo de personas supuestamente estafaba utilizando una red social en la que anunciaban la venta de terrenos y propiedades con supuestos derechos posesorios y utilizando documentos falsos de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati)", detalló el Ministerio Público.

Continúan las investigaciones

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar si existen más personas afectadas y establecer la posible responsabilidad penal de los aprehendidos.