Así operaba la red que ofrecía terrenos con falsos documentos de la Anati

Ocho personas fueron aprehendidas durante un operativo conjunto entre la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Policía Nacional, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de estafa mediante la venta fraudulenta de terrenos y propiedades.
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Estiman perjuicio económico superior a B/.177 mil
De acuerdo con las investigaciones, la red habría ocasionado un perjuicio económico aproximado de B/.177,685.00 a las víctimas.
El Ministerio Público informó que la investigación comenzó en marzo de 2025, luego de recibir denuncias relacionadas con este presunto esquema de fraude.
Así operaba la presunta red en venta de terrenos
Según el Ministerio Público, los investigados utilizaban redes sociales para publicar anuncios sobre la supuesta venta de terrenos y propiedades con derechos posesorios.
Para dar apariencia de legalidad a las transacciones, presuntamente empleaban documentos falsificados de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).
Continúan las investigaciones
Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar si existen más personas afectadas y establecer la posible responsabilidad penal de los aprehendidos.