Así fue el espectacular show del medio tiempo de la final del Mundial 2026

El show del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reunió a figuras de talla internacional en el estadio MetLife, en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos).
Shakira, Justin Bieber, BTS y Madonna brillan en el show del medio tiempo
El inicio del espectáculo estuvo a cargo de Madonna, quien compartió escenario con las leyendas del fútbol brasileño Ronaldo y Ronaldinho, en una apertura que combinó música y homenaje al deporte.
El show del medio tiempo fue uno de los momentos más esperados de la final del Mundial 2026 y reunió a artistas de diferentes géneros y generaciones ante millones de espectadores en todo el mundo.
FUENTE: EFE