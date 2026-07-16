Mundial 2026: estos son los artistas confirmados para el show de la final

La Copa Mundial 2026 está lista para vivir uno de los momentos más esperados del torneo. Además del enfrentamiento entre España y Argentina por el título, la final contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo, inspirado en el tradicional show del Super Bowl.

El espectáculo se realizará durante el descanso del partido y tendrá una duración aproximada de 11 minutos, aunque el entretiempo completo podría extenderse para permitir el montaje y desmontaje del escenario.

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Mundial 2026: Artistas confirmados para el show de medio tiempo

Justin Bieber

Shakira

Madonna

Coldplay

Burna Boy

BTS

Gustavo Dudamel (Director de orquesta)

Coro PS22

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El espectáculo será producido con la colaboración de Chris Martin, vocalista de Coldplay, y forma parte de una nueva propuesta de la FIFA para convertir la final del Mundial en un evento de entretenimiento de alcance global.

La gran final entre España y Argentina se disputará este 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, donde millones de aficionados seguirán tanto la definición del campeonato como este histórico espectáculo musical.