Asia Nacionales -  19 de julio de 2026 - 14:53

Canciller Javier Martínez Acha inicia gira por India y Filipinas para fortalecer relaciones con Asia

El canciller Javier Martínez Acha inició una gira oficial por India y Filipinas para promover la adhesión al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Canciller Javier Martínez-Acha inicia gira por India y Filipinas 

Canciller Javier Martínez-Acha inicia gira por India y Filipinas 

@MIRE
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, llegó este domingo a Nueva Delhi, India, para iniciar una gira oficial por Asia que también incluirá Filipinas, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre Panamá y las economías emergentes de la región.

De acuerdo con la Cancillería de Panamá, la visita forma parte de una estrategia para consolidar el papel geopolítico y logístico del país bajo el lema "Dos democracias, dos océanos, un mismo destino", promoviendo a Panamá como la puerta de entrada para las inversiones y la innovación de la India hacia el continente americano.

Buscará respaldo al Tratado de Neutralidad del Canal

La agenda oficial comenzará este lunes con una reunión de alto nivel entre Martínez-Acha y el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar.

Durante el encuentro, el canciller panameño reiterará formalmente la invitación para que la India se adhiera al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, un instrumento internacional que garantiza el tránsito libre y seguro por la vía interoceánica.

Cooperación en tecnología y energías renovables

Como parte de su agenda en India, el jefe de la diplomacia panameña también realizará visitas al Instituto Indio de Tecnología y sostendrá reuniones con representantes de la Alianza Solar Internacional (ISA) para explorar oportunidades de cooperación en innovación, energías renovables y desarrollo sostenible.

Próxima parada: Filipinas

Al concluir su visita en Nueva Delhi, Martínez-Acha viajará a Manila, Filipinas, donde representará a Panamá en la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Durante este encuentro, el canciller promoverá las ventajas competitivas de Panamá como centro logístico, marítimo y digital, con el propósito de fortalecer los vínculos económicos y comerciales con las economías asiáticas.

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