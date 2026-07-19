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EN VIVO | Resultados del Sorteo dominical de la Lotería Nacional del 19 de julio del 2026

Resultados del Sorteo dominical

Resultados del Sorteo dominical

Entretenimiento - 

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 19 de julio de 2026.

Por Noemí Ruíz

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este de 19 de julio del 2026.

Te puede interesar: Chakatín reveló los números de la Pirámide: estos son los más buscados hoy domingo19 de julio

Números de la Pirámide

Los números revelados por Chakatín son:

  • 9
  • 6
  • 1
  • 3

Números favoritos de Chakatín

Además, compartió sus números favoritos:

  • 19
  • 33
  • 63
  • 20
  • 13

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 19 de julio del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

¿A qué hora inicia el sorteo del 19 de julio de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 19 de julio de 2026.

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