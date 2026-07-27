Presentan anteproyecto para regular devolución de abonos por separación de bienes

Un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional propone regular los abonos por separación de bienes y servicios, con el objetivo de brindar mayor protección económica a los consumidores que, por diversas circunstancias, no pueden continuar con una compra o contrato.

La iniciativa busca establecer reglas claras para la devolución de los pagos iniciales realizados en la adquisición de viviendas, vehículos, paquetes vacacionales y otros servicios, luego de que numerosos ciudadanos denunciaran que las empresas se niegan a reembolsar estos montos.

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Anteproyecto de ley busca proteger los abonos de consumidores

De acuerdo con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), una de las principales causas de estos reclamos ocurre cuando el comprador pierde su empleo o enfrenta dificultades económicas que le impiden continuar con los pagos, perdiendo así el dinero entregado como abono.

La entidad señaló que el sector inmobiliario concentra la mayor cantidad de estos casos. En lo que va del año, se han registrado 205 reclamaciones relacionadas con la devolución de abonos en este sector.

El anteproyecto contempla modificaciones a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, con el propósito de fortalecer los derechos de los consumidores y establecer mecanismos que regulen este tipo de transacciones entre los agentes económicos y sus clientes.