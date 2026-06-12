Panamá Nacionales -  12 de junio de 2026 - 10:46

Entrega del CEPANIM 2026 en la Ciudad de Panamá será este lunes en el Megapolis

El MEF exhortó a los beneficiarios del CEPANIM que aún no han sido contactados a mantener la calma y a estar pendientes.

Entrega del CEPANIM 2026 en la Ciudad de Panamá.

Entrega del CEPANIM 2026 en la Ciudad de Panamá.

@MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el lunes 15 de junio la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM). Las jornadas de distribución se llevarán a cabo en la ciudad de Panamá, específicamente en el centro comercial Megapolis (antiguo Multicentro), de lunes a viernes.

La entidad enfatizó que el horario de atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En esta primera etapa, el proceso se enfocará en los beneficiarios vivos; se prevé atender a unas 2,000 personas diarias, lo que representa una proyección de más de 10,000 ciudadanos por semana. La atención se mantendrá habilitada hasta culminar la entrega a cada uno de los jubilados registrados en el portal oficial: cepanem.mef.gob.pa.

El MEF exhortó a los beneficiarios que aún no han sido contactados a mantener la calma y a estar pendientes, ya que todos recibirán su respectiva cita.

Asimismo, la institución reiteró que quienes no tengan una cita programada no deben asistir al Megapolis, dado que el acceso estará limitado estrictamente a las personas previamente convocadas.

Calendario de entrega de los CEPANIM 2026

  • Provincia de Panamá: A partir del lunes 15 de junio.

  • Resto de las provincias: A partir del lunes 22 de junio.

¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?

Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:

  • Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
  • Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
  • Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
  • Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.

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