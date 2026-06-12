Entrega del CEPANIM 2026 en la Ciudad de Panamá será este lunes en el Megapolis

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el lunes 15 de junio la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM). Las jornadas de distribución se llevarán a cabo en la ciudad de Panamá, específicamente en el centro comercial Megapolis (antiguo Multicentro), de lunes a viernes.
El MEF exhortó a los beneficiarios que aún no han sido contactados a mantener la calma y a estar pendientes, ya que todos recibirán su respectiva cita.
Asimismo, la institución reiteró que quienes no tengan una cita programada no deben asistir al Megapolis, dado que el acceso estará limitado estrictamente a las personas previamente convocadas.
Calendario de entrega de los CEPANIM 2026
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Provincia de Panamá: A partir del lunes 15 de junio.
Resto de las provincias: A partir del lunes 22 de junio.
¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?
Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:
- Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
- Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
- Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
- Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.