CEPANIM 2026: consulta tu cita y fecha para retirar los certificados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la entrega de los Certificados de Participación Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM) 2026 está por comenzar en todo el país.

La entidad recordó a los solicitantes que deben verificar previamente el estado de su trámite para conocer si su solicitud fue aprobada y confirmar la fecha y hora asignadas para el retiro del documento.

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Fechas de entrega de los CEPANIM 2026

De acuerdo con el cronograma establecido por el MEF, la distribución se realizará de la siguiente manera:

Provincia de Panamá: a partir del 15 de junio de 2026.

Resto del país: desde el 22 de junio de 2026.

Los beneficiarios deberán acudir únicamente en la fecha y hora asignadas para agilizar el proceso de entrega.

Verifique el estado de su solicitud

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2064733490973737065?s=20&partner=&hide_thread=false La entrega de los CEPANIM está por comenzar.



A partir del 15 de junio en la provincia de Panamá y del 22 de junio en el resto del país, los solicitantes podrán retirar su CEPANIM según la fecha y hora asignadas.



Antes de acudir, verifica el estado de tu trámite en la página… pic.twitter.com/FKczKJ0Nh1 — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 10, 2026

Antes de presentarse al lugar de retiro, el Ministerio recomienda consultar el estado del trámite a través de la plataforma habilitada para este proceso. Las personas cuya solicitud ya haya sido aprobada podrán visualizar los detalles de su cita, incluyendo la fecha, hora y lugar donde deberán retirar su CEPANIM.

El MEF destacó que es importante revisar la información con anticipación y asistir puntualmente a la cita programada. La medida busca garantizar una atención ordenada y eficiente, evitando aglomeraciones y reduciendo los tiempos de espera durante el proceso de entrega.

Las autoridades reiteraron el llamado a consultar los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con la entrega de los CEPANIM 2026. Asimismo, recomendaron llevar la documentación requerida el día de la cita para completar el trámite sin contratiempos.