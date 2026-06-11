Guarde sus facturas: el MEF anuncia fecha del sorteo de la nueva Lotería Fiscal Regional

Su factura podría convertirlo en ganador de la Lotería Fiscal Regional

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó sobre el inicio de una nueva edición de la Lotería Fiscal Regional , una iniciativa que busca incentivar la solicitud de facturas fiscales por parte de los consumidores.

La entidad invitó a la ciudadanía a conservar y depositar sus facturas para participar en los sorteos que se realizarán como parte del programa.

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De acuerdo con el MEF, serán válidas todas las facturas fiscales emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026. Los participantes deberán reunir sus comprobantes de compra y depositarlos en las urnas habilitadas para la Lotería Fiscal Regional.

Lotería Fiscal: urnas estarán disponibles desde el 15 de junio

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Tu próxima compra puede acercarte a una gran sorpresa. ¡Anímate y participa!



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La institución indicó que las urnas comenzarán a recibir facturas a partir del 15 de junio de 2026.

A través de esta iniciativa, las autoridades buscan promover una mayor cultura tributaria y reforzar la importancia de solicitar facturas fiscales en cada compra realizada.