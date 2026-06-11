Lotería Fiscal Regional 2026 Nacionales -  11 de junio de 2026 - 10:31

Guarde sus facturas: el MEF anuncia fecha del sorteo de la nueva Lotería Fiscal Regional

El MEF informó que las facturas emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026 podrán participar en la Lotería Fiscal Regional. Conozca los detalles.

Su factura podría convertirlo en ganador de la Lotería Fiscal Regional

Su factura podría convertirlo en ganador de la Lotería Fiscal Regional

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó sobre el inicio de una nueva edición de la Lotería Fiscal Regional, una iniciativa que busca incentivar la solicitud de facturas fiscales por parte de los consumidores.

La entidad invitó a la ciudadanía a conservar y depositar sus facturas para participar en los sorteos que se realizarán como parte del programa.

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De acuerdo con el MEF, serán válidas todas las facturas fiscales emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026. Los participantes deberán reunir sus comprobantes de compra y depositarlos en las urnas habilitadas para la Lotería Fiscal Regional.

Lotería Fiscal: urnas estarán disponibles desde el 15 de junio

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La institución indicó que las urnas comenzarán a recibir facturas a partir del 15 de junio de 2026.

A través de esta iniciativa, las autoridades buscan promover una mayor cultura tributaria y reforzar la importancia de solicitar facturas fiscales en cada compra realizada.

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