Primera quincena de junio se depositará del 11 al 15 de junio a servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el desembolso de la primera quincena de junio de 2026 para los servidores públicos este jueves 11 de junio. De acuerdo con el cronograma, el proceso de pago se reanudará el viernes 12 y concluirá el lunes 15 de junio en las diferentes entidades del Estado.