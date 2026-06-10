Panamá Nacionales -  10 de junio de 2026 - 09:41

Primera quincena de junio se depositará del 11 al 15 de junio a servidores públicos

El calendario de pago de la quincena de junio a servidores públicos se depositará durante los próximos tres días.

Primera quincena de junio se depositará esta semana.

Primera quincena de junio se depositará esta semana.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el desembolso de la primera quincena de junio de 2026 para los servidores públicos este jueves 11 de junio. De acuerdo con el cronograma, el proceso de pago se reanudará el viernes 12 y concluirá el lunes 15 de junio en las diferentes entidades del Estado.

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Primera quincena de junio de 2026

Jueves 11 de junio de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Viernes 12 de junio de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Lunes 15 de junio de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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