Servidores públicos cobrarán la primera quincena del mes desde el jueves 11 de junio

Servidores públicos cobrarán la primera quincena de junio. Frederick Warren - Unsplash

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el pago de la primera quincena de junio de 2026 para los servidores públicos este jueves 11 de junio de 2026.

De acuerdo con el cronograma oficial de la entidad, los pagos continuarán el viernes 12 y lunes 15 de junio.

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