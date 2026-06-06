Panamá Nacionales -  6 de junio de 2026 - 13:00

Servidores públicos cobrarán la primera quincena del mes desde el jueves 11 de junio

El calendario de pago para el primer semestre de 2026 lo puede revisar completamente en el sitio web del MEF.

Servidores públicos cobrarán la primera quincena de junio.

Servidores públicos cobrarán la primera quincena de junio.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el pago de la primera quincena de junio de 2026 para los servidores públicos este jueves 11 de junio de 2026.

De acuerdo con el cronograma oficial de la entidad, los pagos continuarán el viernes 12 y lunes 15 de junio.

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Primera quincena de junio de 2026

Jueves 11 de junio de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Viernes 12 de junio de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Lunes 15 de junio de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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