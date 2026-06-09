PANAMÁ Nacionales -  9 de junio de 2026 - 17:22

CEPANIM 2026: calendario de entrega de los certificados a nivel nacional

Si el CEPANIM ya se encuentra disponible, la plataforma le mostrará automáticamente a los beneficiarios la fecha, hora y lugar de la cita.

Entrega del CEPANIM 2026 en Panamá.

Entrega del CEPANIM 2026 en Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que iniciará la distribución de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) en dos etapas, con el objetivo de agilizar el proceso y garantizar que todos los beneficiarios reciban su pago a tiempo.

De acuerdo con la entidad, la entrega se llevará a cabo en todas las regiones del país bajo el siguiente cronograma oficial:

Calendario de entrega de los CEPANIM 2026

  • Provincia de Panamá: A partir del lunes 15 de junio.

  • Resto de las provincias: A partir del lunes 22 de junio.

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¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?

Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:

  • Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
  • Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
  • Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
  • Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.

Si su certificado ya se encuentra disponible, la plataforma le mostrará automáticamente la fecha, hora y lugar de su cita. De igual forma, recibirá una notificación de confirmación en su correo electrónico de contacto.

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