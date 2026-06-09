CEPANIM 2026: calendario de entrega de los certificados a nivel nacional

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que iniciará la distribución de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) en dos etapas, con el objetivo de agilizar el proceso y garantizar que todos los beneficiarios reciban su pago a tiempo.
Calendario de entrega de los CEPANIM 2026
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Provincia de Panamá: A partir del lunes 15 de junio.
Resto de las provincias: A partir del lunes 22 de junio.
¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?
Para conocer el estatus de su trámite, debe seguir estos pasos:
- Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
- Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
- Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
- Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.
Si su certificado ya se encuentra disponible, la plataforma le mostrará automáticamente la fecha, hora y lugar de su cita. De igual forma, recibirá una notificación de confirmación en su correo electrónico de contacto.