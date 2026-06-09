Entrega de CEPANIM iniciará el 15 de junio en Panamá: así puede verificar su cita

Desde el 15 de junio: así puede saber si su CEPANIM está listo y cuándo debe retirarlo

Las autoridades informaron que la entrega de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM) comenzará el próximo 15 de junio de 2026 en la ciudad de Panamá.

Para los beneficiarios del resto de las provincias, el proceso de entrega se realizará a partir del 22 de junio de 2026, según el cronograma establecido.

CEPANIM 2026: ¿Cómo verificar el estado de la solicitud?

Los ciudadanos que hayan realizado el trámite pueden consultar el estado de su solicitud a través de la plataforma digital habilitada para este proceso.

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Para verificar si su CEPANIM está listo, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal de CEPANIM.

Acceder con su usuario y contraseña.

Seleccionar la opción “Ver mis solicitudes”.

Revisar el estado de la solicitud registrada.

Si el certificado está disponible, el sistema mostrará la fecha y hora de la cita asignada.

Confirmación llegará al correo electrónico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2064443503674110359?s=20&partner=&hide_thread=false La entrega de los CEPANIM se realizará a partir del 15 de junio en la ciudad de Panamá y en el resto de las provincias desde el 22 de junio de 2026



Para verificar el estado de tu solicitud realiza los siguientes pasos:



1 Ingresa a https://t.co/0ojQzsETR3

2 Accede con tu… pic.twitter.com/ViMVaO469u — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 9, 2026

Las autoridades también indicaron que los beneficiarios recibirán la confirmación de su cita mediante el correo electrónico registrado en la plataforma.

Por ello, recomiendan revisar periódicamente tanto el sistema como la bandeja de entrada del correo para conocer los detalles de la entrega.

Recomiendan verificar la información con anticipación

Las autoridades exhortaron a los beneficiarios a consultar el estado de sus solicitudes antes de acudir a los puntos de entrega, con el fin de evitar inconvenientes y garantizar una atención más ágil durante el proceso.

La consulta previa permitirá confirmar si el certificado ya se encuentra disponible y conocer la fecha y hora asignadas para su retiro.