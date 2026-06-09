Jubilados y pensionados: CSS detalla cómo se realizará el segundo pago de junio

La Caja de Seguro Social (CSS) informó el calendario oficial correspondiente a la segunda quincena de junio de 2026 para jubilados y pensionados a nivel nacional.

La entidad recordó que las fechas de pago dependen de la modalidad de cobro seleccionada por cada beneficiario, ya sea mediante transferencia electrónica bancaria (ACH) o a través de cheque.

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Fechas de pago de la segunda quincena de junio

De acuerdo con el cronograma establecido por la CSS, los desembolsos se efectuarán en las siguientes fechas:

Transferencia bancaria (ACH)

Los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante depósito bancario tendrán acreditados sus fondos el: Viernes 19 de junio de 2026.

Pago a jubilados y pensionados @Nono

Pago mediante cheque

Por su parte, los beneficiarios que cobran mediante cheque podrán retirar su pago a partir del: Lunes 22 de junio de 2026.

CSS recomienda verificar la modalidad de cobro

La institución reiteró a los beneficiarios la importancia de conocer la modalidad de pago registrada en sus datos personales para evitar confusiones sobre las fechas de cobro.

Asimismo, recomendó mantenerse atentos a los canales oficiales de la Caja de Seguro Social para cualquier actualización relacionada con el calendario de pagos.